В Генштабе сообщили, как оккупанты решили компенсировать потери на фронте

Российское военное руководство приняло решение о проведении 29 апреля досрочных выпусков из ряда высших военных учебных заведений из-за значительных потерь на фронте.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Решение о досрочных выпусках касается высших военных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

"При этом выпуски из ВУЗов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил Вооруженных сил Российской Федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", - отметили в Генштабе.

Напомним, в разведке Британии сообщали, что потери России с начала полномасштабного вторжения составляют до 200 тыс человек, но значительная часть из них произошла не из-за боевых действий.

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