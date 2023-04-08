У Генштабі повідомили, як окупанти вирішили компенсувати втрати на фронті

Російське військове керівництво прийняло рішення про проведення 29 квітня дострокових випусків з низки вищих військових навчальних закладів через значні втрати на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рішення щодо дострокових випусків стосується вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

"При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил Збройних сил Російської Федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у розвідці Британії повідомляли, що втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять до 200 тис осіб, але значна частина із них сталася не через бойові дії.

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