У британській розвідці повідомили, через що росіяни втратили значну частину солдат

Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять до 200 тис осіб, але значна частина із них сталася не через бойові дії.

27 березня у російських новинах з'явилося повідомлення про надзвичайно високу кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ, повідомляють у розвідці Британії.

Серед інших причин загибелі солдат розвідка виділяє неналежне поводження зі зброєю та мало тренувань, дорожньо-транспортні пригоди і переохолодження. Російські командири також вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.

В огляді також зазначають, оскільки пияцтво є досить поширеним в російському суспільстві, воно довгий час розглядалося як нормальна частина військового життя, навіть під час бойових дій.

Нещодавно у розвідці Британії оцінили, чи вдасться РФ призвати 400 тисяч "добровольців".