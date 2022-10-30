В Германии заметили рост активности иностранных разведок

Служба военной контрразведки ФРГ (MAD) предупредила об активности иностранных разведок, в том числе российских и китайских, на территории Германии.

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Об этом заявила президент MAD Мартина Розенберг, пишет DW.

"Разведслужбы, которые руководствуются на государственном уровне, используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - отметила Розенберг.

По ее словам, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до начала военной агрессии РФ против Украины, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особо важное значение.

"Цель нашей работы – своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - отметила Розенберг.

Она подчеркнула, что в последнее время в Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам страны.

В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были замечены дроны, выяснить цель полетов которых так и не удалось.

Подобные инциденты происходили в федеральной земле Бавария на полигоне Вильдфлекен, расположенном рядом с землей Гессен.

По данным министерства обороны ФРГ, в ночь на 1 октября неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу этих земель.

Также в конце августа российские спецслужбы пытались следить за тем, как украинские военные учат в Германии обращаться с западными системами вооружений. Тогда MAD зафиксировала подозрительные транспортные средства вблизи мест, где расположены сервисный, санитарный и мобилизационный центры бундесвера и проходит обучение обращению с противотанковой гаубицей PzH 2000.

Напомним, Россия потеряла способность шпионить в Европе "наполовину" после выдворения более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе, а также ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, агенты страны-оккупанта РФ получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.