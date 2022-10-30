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У Німеччині помітили зростання активності іноземних розвідок
Служба військової контррозвідки ФРН (MAD) попередила про активність іноземних розвідок, у тому числі російських та китайських, на території Німеччини.
Про це заявила президент MAD Мартіна Розенберг, пише DW.
"Розвідслужби, які керуються на державному рівні, використовують усі наявні у них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", - зауважила Розенберг.
За її словами, діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була інтенсивною ще до до початку військової агресії РФ проти України, а зараз, коли ситуація з безпекою в Європі помітно змінилася, захист від шпигунства набуває особливо важливого значення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, й у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами ефективно відбити їх", - зазначила Розенберг.
Вона підкреслила, що останнім часом у Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам країни. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальними центрами, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були помічені дрони, з'ясувати мету польотів яких так і не вдалося.
Подібні інциденти відбувалися у федеральній землі Баварія на полігоні Вільдфлекен, розташованому поряд із землею Гессен.
За даними міністерства оборони ФРН, у ніч проти 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.
Також наприкінці серпняросійські спецслужби намагалися стежити за тим, як українських військових навчають у Німеччині поводитись із західними системами озброєнь. Тоді MAD зафіксувала підозрілі транспортні засоби поблизу місць, де розташовані сервісний, санітарний та мобілізаційний центри бундесверу та проходить навчання поводження з протитанковою гаубицею PzH 2000.
Нагадаємо, Росія втратила здатність шпигувати в Європі "наполовину" після видворення понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі, а також арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.
Зазначимо, як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, агенти країни-окупанта РФ отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.