В Госдуму внесли законопроект о "внешнем управлении" иностранными компаниями, которые ушли с российского рынка

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о "внешнем управлении" иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

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Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что инициатива "Единой России" коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.

"Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда", - заявили в партии.

При этом иностранные собственники смогут возобновить работу в РФ или продать пакет акций своей компании.

"Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", - отметили в "Единой России".

При этом после того, как Россия начала войну против Украины, с российского рынка ушли сотни мировых известных компаний. Поэтому сейчас в стране агрессоре срочно пытаются принять меры для спасения экономики и рабочих мест. Но с каждым днем Россия приближается к дефолту.

Отметим, Украина собирается национализировать всю собственность России в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.