Росія хоче ввести "зовнішнє управління" іноземними компаніями, які пішли з російського ринку

Партія "Єдина Росія" внесла до Держдуми законопроєкт про "зовнішнє управління" іноземними компаніями, які оголосили про вихід з російського ринку.

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Про це повідомляє пресслужба партії.

Зазначається, що законопроєкт торкнеться тих компаній, які вирішили піти з російського ринку "без очевидних економічних причин, ґрунтуючись на антиросійських настроях у Європі та США". При цьому їхня діяльність суттєво впливала на стабільність економіки. Наприклад, якщо вони були єдиними постачальниками критично важливих виробництв, випускали товари першої необхідності або були містоутворюючими.

"Рішення щодо таких компаній прийматиметься міжвідомчою комісією при Мінекономрозвитку за пропозиціями інших міністерств та глав регіонів. Перехід управління від іноземних власників до зовнішнього управління призначатиметься лише за рішенням суду", — заявили в партії.

Іноземним власникам залишають вибір: або відновити роботу у РФ, або продати пакет акцій своєї компанії.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, з російського ринку пішли сотні світових відомих компаній. Тому зараз у країні агресори терміново намагаються вжити заходів для порятунку економіки та робочих місць. Але з кожним днем Росія наближається до дефолту.

Зазначимо, що Україна збирається націоналізувати всю власність Росії в нашій країні, щоб компенсувати частину збитків через війну.