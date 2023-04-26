В ГУР ответили, ждать ли ракетного удара по Украине на 9 мая

Российские оккупанты накапливают ракетный потенциал, но это не значит, что они готовятся атаковать Украину 9 мая. Привязываться к отдельным датам не стоит.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать, что враг продолжает накапливать ракетный потенциал. Мы видим, что интервалы увеличиваются… Но здесь привязываться сугубо к 9 мая не стоит. Мы уже не раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без них", - отметил он.

По его словам, разведка отслеживает ситуацию, также над этим трудятся и международные партнеры.

Также Юсов дал совет россиянам к 9 мая.

"Самым россиянам хотелось бы пожелать изучать историю и понимать, что на самом деле они должны отмечать. Если говорить о текущих датах, то безусловно держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники, которая может быть вовлечена в войну против Украины, потому что в эти дни, как и во все последующие, пребывание рядом с этими объектами, безусловно, может быть опасным", - добавил он.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов по Украине, атакуя не только энергетическую инфраструктуру, но и, возможно, военные объекты, места концентрации украинских войск и логистику.