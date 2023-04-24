Это был двойник: Буданов рассказал о проколе в визите якобы Путина на юг Украины

Визиты на оккупированные территории Украины совершал двойник президента РФ Владимира Путина, а не сам диктатор. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

При этом он отметил, что во время поездки двойника на юг Украины россияне допустили ошибку касательно протокола.

"Когда якобы Путин приезжал якобы на юг, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают", – высказался Буданов.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Тогда на видео было показано, как он ездит по ночному городу и общается с жителями города.

Тогда в ГУР заявили, что нет доказательств того, что в Мариуполе был именно Путин, а не один из его двойников.

18 апреля пропаганда РФ сообщила о приезде Путина на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "никакой Путин нигде там не был".