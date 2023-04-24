Це був двійник: Буданов розповів про прокол у візиті нібито Путіна на південь України

Візити на окуповані території України здійснював двійник президента РФ Володимира Путіна, а не сам диктатор. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю "РБК-Україна".

При цьому він зазначив, що під час поїздки двійника на південь України росіяни допустили помилку щодо протоколу.

"Коли нібито Путін приїздив нібито на південь, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", – висловився Буданов.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти заявили, що вночі Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. Тоді на відео було показано, як він їздить нічним містом і спілкується з жителями міста.

Тоді в ГУР заявили, що не мають доказів того, що в Маріуполі був саме Путін, а не один з його двійників.

18 квітня пропаганда РФ повідомила про приїзд Путіна на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "ніякий Путін ніде там не був".