У ГУР відповіли, чи чекати ракетного удару по Україні на 9 травня

Російські окупанти накопичують ракетний потенціал, але це не означає, що вони готуються атакувати Україну 9 травня. Прив’язуватися до окремих дат не потрібно.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати, що ворог продовжує накопичувати ракетний потенціал. Ми бачимо, що інтервали збільшуються… Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не варто. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", - зазначив він.

За його словами, розвідка відстежує ситуацію, також над цим працюють і міжнародні партнери.

Також Юсов дав пораду росіянам до 9 травня.

"Самим росіянам хотілося б побажати вивчати історію і розуміти, що насправді вони мали б відзначати. Якщо говорити про поточні дати, то безумовно триматися якомога далі від місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки, яка може бути залучена до війни проти України, бо в ці дні, як і в усі наступні, перебування поруч з цими об'єктами безумовно може бути небезпечним", - додав він.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні, атакуючи не лише енергетичну інфраструктуру, а й, можливо, військові об'єкти, місця концентрації українських військ і логістику.