В ISW оценили, как весенний призыв повлияет на боевую мощь армии РФ

Объявленный в РФ с 1 апреля весенний призыв в армию может помешать подготовке военных, отправляемых на войну в Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о санкционировании полугодового весеннего призыва в армию, который будет призывать 147 тысяч россиян с 1 апреля по 15 июля.

Россия проводит два цикла призыва на срочную службу, причем весенний цикл призыва обычно призывает 134 тысячи русских мужчин. Россия может использовать учебный потенциал Беларуси, чтобы поддержать увеличение призывников на 13 тысяч.

"Новые призывники не увеличат российскую боевую мощь в краткосрочной перспективе, поскольку российские призывники должны пройти месяцы обучения и службы, прежде чем попасть на поле боя", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, Путин вряд ли развернет новопризванные войска для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений стабильности своего режима. Поэтому весенние призывники не будут отправляться на оккупированные Россией территории Украины.

"ISW не наблюдала значительных масштабов использования российскими военными призывников на передовой с первых месяцев войны и особенно после затопления флагманского корабля Черноморского флота России "Москва", на борту которого было несколько военнообязанных моряков. Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года вызвало социальное напряжение в России, и Путин вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя новоиспеченных военнослужащих на передовую", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что Путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников и сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор добровольцев.

"Начало нового периода призыва, даже с несколько увеличенным количеством призывников, может фактически снизить потенциал России для обучения резервистов и другого персонала, набранного с помощью криптомобилизационных кампаний. Россия имеет ограниченный учебный потенциал и выделение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить резервистов и добровольцев, которые будут воевать", - отмечают аналитики.

Они предполагают, что военное руководство РФ может попытаться пополнить ряды захватчиков для войны в Украине, заставляя или уговаривая подписать контракт какую-то часть солдат, заканчивающих службу по призыву, которые в определенной степени подготовленные к тому, чтобы воевать.

"Но насколько успешным будут такие усилия, даленко не ясно", – заключают аналитики.

Ранее разведка Британии сообщала, что российские власти готовятся начать крупную военную кампанию по набору дополнительных 400 тысяч военнослужащих, но ей вряд ли удастся привлечь в армию такое количество людей добровольно.