В ISW оцінили, як весняний призов вплине на бойову міць армії РФ

Оголошений в РФ з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити підготовці військових, яких відправлятимуть на війну в Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 30 березня підписав указ про санкціонування піврічного весняного призову в армію, який призватиме 147 000 росіян з 1 квітня по 15 липня.

Росія проводить два цикли призову на строкову службу, причому весняний цикл призову зазвичай призиває 134 000 російських чоловіків. Росія може використати навчальний потенціал Білорусі, щоб підтримати збільшення призовників на 13 000.

"Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж потрапити на поле бою", - підкреслили аналітики.

На їхню думку, Путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму. Тому весняні призовники не відправлятимуться на окуповані Росією території України.

"ISW не спостерігала значних масштабів використання російськими військовими призовників на передовій з перших місяців війни і особливо після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії "Москва" ., на борту якого було кілька військовозобов'язаних моряків. Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року викликало соціальну напругу в Росії, і Путін навряд чи буде ризикувати стабільністю свого режиму, відправляючи новоспечених військовослужбовців на передову", - зауважують аналітики.

Вони додають, що Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців.

"Початок нового періоду призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу, набраного за допомогою криптомобілізаційних кампаній. Росія має обмежений навчальний потенціал і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати в 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть", - наголошують аналітики.

Вони припускають, що військове керівництво РФ може спробувати поповнити лави загарбників для війни в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

"Але наскільки успішним будуть такі зусилля, даленко не ясно", – підсумовують аналітики.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що російська влада готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців, але їй навряд чи вдасться залучити до армії таку кількість людей добровільно.