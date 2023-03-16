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В Киев прибыл премьер-министр Латвии

В Киев прибыл премьер-министр Латвии
Фото: Twitter премьер-министр Латвии.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг 16 марта прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется", - отметил он.

Премьер добавил, что победа Украины в войне с РФ имеет решающее значение для свободной Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 марта вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом посетили Львов. Они приняли участие в конференции United for Justice – «Объединенные ради справедливости».

Автор:
Нина Комащенко