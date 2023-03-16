До Києва прибув прем'єр-міністр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш у четвер 16 березня прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив в Twitter.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Прем'єр додав, що перемога України у війні з РФ має вирішальне значення для вільної Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 березня разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом відвідали Львів. Вони взяли участь у конференції United for Justice — «Об’єднані заради справедливості».