Сегодня, 2 июня, в Киев прибыл президент Эстонии Алар Карис. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Зеленский в Телеграмме.

"Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!" – написал президент.

Напомним, недавно парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.

Эстония считает, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023, нужно сформировать конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины с НАТО, и предоставить Украине приглашение присоединиться к альянсу.

Также недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибром. Также ВСУ получат приборы ночного видения.