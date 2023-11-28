В Киеве появится офис Европарламента: в Брюсселе подписали обновленный меморандум

28 ноября президент Европейского парламента Роберта Мецола и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали в Брюсселе обновленный меморандум о взаимопонимании, в результате чего в Киеве появится офис европейского законодательного органа.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стефанчук рассказал, что план открытия офиса будет разработан именно на основе меморандума.

По словам Мецолы, подписание данного документа – это способ, которым Европейский парламент может помочь Украине подготовиться к вступлению в ЕС и укрепит партнерство.

"Это важный и символический шаг в дальнейшем укреплении наших давних отношений. Это партнерство будет еще больше укреплено нашим решением о создании постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве", - сказала Мецола на совместной пресс-конференции со Стефанчуком в Брюсселе.

Она также выразила важность дальнейшей поддержки Украины, включая военную помощь через European Peace Facility (EPF) и на двусторонней основе от государств-членов, и заявила, что ЕС должен быстро заключить соглашение о новом фонде для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.

Параллельно Мецола отметила значительные усилия Украины по решению задач по открытию переговоров по вступлению в Европейский Союз.

"Как парламент мы надеемся и ожидаем положительного решения Европейского совета в декабре этого года. В заключение наше послание таково: Европейский парламент будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверила она.

Напомним, ранее Euractiv писало, что Европейский парламент по просьбе украинских чиновников согласился открыть офис в Украине для усиления поддержки Верховной Рады.

В полученном СМИ документе объясняется, что об открытии офиса попросил главу Европарламента Роберту Метсолу лично украинский президент Владимир Зеленский еще во время ее визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос снова поднял спикер Рады Руслан Стефанчук.