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У Києві з'явиться офіс Європарламенту: у Брюсселі підписали оновлений меморандум
28 листопада президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали в Брюсселі оновлений меморандум про взаєморозуміння, внаслідок чого в Києві з'явиться офіс європейського законодавчого органу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Стефанчук розповів, що план відкриття офісу буде розроблено саме на основі меморандуму.
За словами Мецоли, підписання даного документу – це спосіб, яким Європейський парламент може допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС та зміцнить партнерство.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Це важливий і символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх відносин. Це партнерство буде ще більше зміцнене нашим рішенням про заснування постійної присутності Європейського парламенту в Києві", - сказала Мецола на спільній пресконференції із Стефанчуком у Брюсселі.
Вона також висловила важливість подальшої підтримки України, включаючи військову допомогу через European Peace Facility (EPF) та на двосторонній основі від держав-членів та заявила, що ЄС має швидко укласти угоду про новий фонд для України на суму 50 мільярдів доларів.
Паралельно Мецола відзначила значні зусилля України у вирішенні завдань, щодо відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.
"Як парламент ми сподіваємося й очікуємо позитивного рішення Європейської ради в грудні цього року. Насамкінець, наше послання таке: Європейський парламент продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила вона.
Нагадаємо, раніше Euractiv писало, що Європейський парламент на прохання українських високопосадовців погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки Верховної Ради.
В отриманому ЗМІ документі пояснюється, що про відкриття офісу попросив голову Європарламенту Роберту Метсолу особисто український президент Володимир Зеленський ще під час її візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Ради Руслан Стефанчук.