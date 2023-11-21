Європарламент має намір відкрити офіс в Україні - ЗМІ

Європейський парламент на прохання українських високопосадовців погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки Верховної Ради, повідомляє Euractiv з посиланням на відповідний документ бюро Європарламенту (останнє відповідає за адміністрування внутрішньої роботи законодавчого органу Євросоюзу).

Зазначається, що рішення, схвалене 20 листопада, спрямоване на сприяння розвитку відносин з українським парламентом, зокрема, його зв'язків з "відповідними комітетами" Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.

Як зазначає видання, Європарламент має офіс зі зв'язків у кожній державі-члені, який допомагає їй, зокрема, у взаємодії із зацікавленими сторонами, організації заходів та підтримці зв'язків із місцевими ЗМІ.

Водночас у неєвропейських містах створено лише кілька офісів Європарламенту (серед них Нью-Йорк, Аддіс-Абеба та Джакарта), де його співробітники перебувають як відряджені до делегації ЄС.

У свою чергу, делегації ЄС у країнах, які не є членами союзу, є дипломатичним представництвом ЄС на відповідній території та перебувають у віданні Європейської служби зовнішніх зв'язків.

В отриманому ЗМІ документі пояснюється, що про відкриття офісу попросив голову Європарламенту Роберту Метсолу особисто український президент Володимир Зеленський ще під час її візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з ним, присутність Європарламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми та процеси" не тільки в Україні, а й у країнах ініціативи "Східне партнерство" (серед яких і інша країна-кандидат у члени ЄС Молдова, а також Грузія, що лише подала заявку) .

Зазначимо при цьому, що у вівторок Україну відвідали, зустрівшись із Зеленським глава ЄС Шарль Мішель та президент Молдови Майя Санду. І Україна, і Молдова розраховують на рішення Європейської ради вже у грудні про старт процесу переговорів щодо їхнього членства в союзі. 8 листопада відповідну рекомендацію надала Європейська комісія.