Европарламент намерен открыть офис в Украине - СМИ

Европейский парламент после просьб высокопоставленных украинских чиновников согласился открыть офис в Украине для усиления поддержки Верховной Рады, сообщает Euractiv со ссылкой на соответствующий документ бюро Европарламента (ответственного за администрирование внутренней работы законодательного органа Евросоюза).

Отмечается, что решение, одобренное 20 ноября, направлено на способствование развитию отношений с украинским парламентом, в частности его связей с "соответствующими комитетами" Европарламента, а также на облегчение административной работы.

Как указывает издание, Европарламент имеет офис по связям в каждом государстве-члене, который помогает ему, в частности во взаимодействии с заинтересованными сторонами, организации мероприятий и поддержании отношений с местными СМИ.

В то же время в неевропейских городах создано лишь несколько офисов Европарламента (среди них Нью-Йорк, Аддис-Абеба и Джакарта), где его сотрудники прикомандированы к делегации ЕС.

В свою очередь, делегации ЕС в странах, не являющихся членами союза, является дипломатическим представительством ЕС на соответствующей территории и находится в ведении Европейской службы внешних связей.

В полученном СМИ документе поясняется, что об открытии офиса попросил председателя Европарламента Роберту Метсолу лично украинский президент Владимир Зеленский еще во время ее визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос вновь поднял спикер Рады Руслан Стефанчук.

Согласно ему, присутствие Европарламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в странах инициативы "Восточное партнерство" (среди которых и другая страна-кандидат в члены ЕС Молдова и подавшая заявку Грузия).

Отметим при этом, что во вторник Украину посетили, встретившись с Зеленским глава ЕС Шарль Мишель и президент Молдовы Майя Санду. И Украина, и Молдова рассчитывают на решение Европейского совета уже в декабре о старте процесса переговоров по их членству в союзе. 8 ноября соответствующую рекомендацию дала Европейская комиссия.