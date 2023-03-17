В Киеве снова появился собственный окружной админсуд

Государственная судебная администрация сообщает о регистрации Киевского городского окружного административного суда. Как говорится в сообщении ведомства, регистрация КМОАС была осуществлена 28 февраля под номером записи 1000701020000097956. Местонахождением этого юридического лица является Киев, улица Липская, 18/5 (почтовый индекс 01601).

ГСА также сообщает, что 21 февраля было принято решение о назначении временно исполняющей обязанности руководителя аппарата Киевского городского окружного админсуда Натальи Оленченко.

Она будет осуществлять полномочия руководителя суда как юрлица до назначения, избрания или перевода на должность судьи этого суда не менее одного судьи и продолжит выполнять обязанности руководителя аппарата суда до назначения соответствующего руководителя аппарата суда в соответствии с законодательством о государственной службе.

Напомним, что Киевский городской окружной админсуд был создан во исполнение закона, принятого Верховной Радой 13 декабря и вступившего в силу 15 декабря.

Он предусматривает ликвидацию Окружного админсуда Киева и образование вместо него нового суда с вышеуказанным названием. Юрисдикция нового суда, как и старого, распространяется на город Киев.

Было определено, что до начала работы КГОАС дела, подсудимые ОАСК должны рассматриваться Киевским окружным административным судом (юрисдикция последнего распространяется на Киевскую область, куда Киев не входит).

Проект этого закона был подан президентом Владимиром Зеленским, который счел целесообразным решить таким образом проблему коррупции в этом суде, учитывая последние на то время события вокруг расследования Национальным антикоррупционным бюро деятельности председателя суда Павла Вовка.