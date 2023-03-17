В Києві знову з'явився власний окружний адмінсуд

Державна судова адміністрація повідомляє про реєстрацію Київського міського окружного адміністративного суду. Як ідеться в повідомленні відомства, реєстрацію КМОАС було здійснено 28 лютого під номером запису 1000701020000097956. Місцезнаходженням цієї юридичної особи є Київ, вулиця Липська, 18/5 (поштовий індекс 01601).

ДСА також інформує, що 21 лютого було прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючою обов'язки керівника апарату Київського міського окружного адмінсуду Наталії Оленченко.

Вона здійснюватиме повноваження керівника суду як юрособи до призначення, обрання чи переведення на посаду судді цього суду щонайменше одного судді та продовжить здійснювати виконання обов’язків керівника апарату суду до призначення відповідного керівника апарату суду згідно з законодавством про державну службу.

Нагадаємо, що Київський міський окружний адмінсуд було утворено на виконання закону, прийнятого Верховною Радою 13 грудня, який набрав чинності 15 грудня.

Він передбачає ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та утворення замість нього нового суду зі згаданою назвою. Юрисдикція новго суду, як і старого поширюється на місто Київ.

Було визначено, що до початку роботи КМОАС справи, підсудні ОАСК, мають розглядаютися Київським окружним адміністративним судом (юрисдикція останнього поширюється на Київську область, куди Київ не входить).

Проект цього закону був поданий президентом Володимиром Зеленським, який вважав за потрібне вирішити таким чином проблему корупції в цьому суді з огляду на останні на той час події навколо розслідування Національним антикорупційним бюро діяльності голови суду Павла Вовка.