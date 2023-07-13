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В Киеве запретили публично включать песни на русском языке

Киевсовет
Фото: Киевсовет

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева. Как говорится в сообщении горсовета, за это проголосовал 71 депутат.

Как отметил председатель профильной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук ("Голос"), необходимо "защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память".

"Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры", - указал он.

Речь идет о книгах, художественных альбомах, аудиовизуальных произведениях, музыкальных звукозаписях, изделиях художественных промыслов, театральных и цирковых представлениях, концертах и культурно-образовательных услугах. По словам депутата, "русский - язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы".

Васильчук добавил, что кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним также, что еще в ноябре 2022 года Киевсовет полностью исключил русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.

Автор:
Тимофей Беспятов