У Києві заборонили публічно вмикати пісні на російській мові

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Києва. Як ідеться у повідомленні міськради, за це проголосував 71 депутат.

Як зазначив голова профільної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук ("Голос"), необхідно "захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять".

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури", - вказав він.

Йдеться про книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. За словами депутата, "російська - мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці".

Васильчук додав, що окрім цього, мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо також, що ще в листопаді 2022 року Київрада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.