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В Кремле ответили Зеленскому на предложение встречи с Путиным

В Кремле ответили Зеленскому на предложение встречи с Путиным
РФ согласна на личную встречу Зеленского с Путиным, но как всегда, есть одно "но"

Страна-агрессор РФ ответила  на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимирым Путиным. В Кремле в очередной раз заявили, что нужна “подготовка” к такой встрече.

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Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью российским СМИ.

"Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно", - заявил Песков, 

Он также добавил, что Украина до сих пор не ответила на предложения России по итогам переговоров в Стамбуле, поэтому движения в подготовке совместного документа сейчас нет.

Ранее в стране-агрессоре неоднократно сообщали, что встреча Зеленского с Путиным возможна после согласования документа делегациями России и Украины.

В Кремле возможность встречи не отвергают, однако считают, что на ней нужно фиксировать конкретные договоренности, над которыми работают делегации на переговорах. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным без посредников.

"Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов", сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai 1.

Автор:
Светлана Манько