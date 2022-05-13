В Кремле ответили Зеленскому на предложение встречи с Путиным

Страна-агрессор РФ ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимирым Путиным. В Кремле в очередной раз заявили, что нужна “подготовка” к такой встрече.

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Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью российским СМИ.

"Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно", - заявил Песков,

Он также добавил, что Украина до сих пор не ответила на предложения России по итогам переговоров в Стамбуле, поэтому движения в подготовке совместного документа сейчас нет.

Ранее в стране-агрессоре неоднократно сообщали, что встреча Зеленского с Путиным возможна после согласования документа делегациями России и Украины.

В Кремле возможность встречи не отвергают, однако считают, что на ней нужно фиксировать конкретные договоренности, над которыми работают делегации на переговорах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным без посредников.

"Только с ним, но без его посредников, и на условиях диалога, а не ультиматумов", сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai 1.