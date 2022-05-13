У Кремлі відповіли Зеленському на пропозицію зустрічі з Путіним

Країна-агресор РФ відповіла на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до переговорів із Володимиром Путіним. У Кремлі вкотре заявили, що потрібна підготовка до такої зустрічі.

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Про це речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Росія не відмовляється від зустрічі Путіна та Зеленського, але провести її без підготовки неможливо", - заявив Пєсков,

Він також додав, що Україна досі не відповіла на пропозиції Росії за підсумками переговорів у Стамбулі, тож руху у підготовці спільного документа наразі немає.

Раніше у країні-агресорі неодноразово повідомляли, що зустріч Зеленського з Путіним можлива після погодження документа делегаціями Росії та України.

У Кремлі можливість зустрічі не заперечують, проте вважають, що на ній потрібно фіксувати конкретні домовленості, над якими працюють делегації на переговорах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність говорити з Путіним без посередників.

"Тільки з ним, але без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", сказав Зеленський в ефірі італійського телеканалу Rai 1.