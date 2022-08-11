В Литве планируют лишать гражданства за поддержку войны России против Украины

В Литве был подготовлен проект поправок к закону о гражданстве, предусматривающий введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке.

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Об этом сообщает Delfi.

Согласно поправкам гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, его союзникам или другим странам.

Поправки были инициированы с учетом войны РФ против Украины, а также угрозы Литве и всему региону. Подчеркивается, что нынешняя норма закона, в которой перечисляются причины лишения гражданства, не соответствуют нынешней геополитической ситуации.

"Существует шесть случаев потери гражданства в Литве, но среди них нет такого, который бы создал механизм потери гражданства после его обретения в исключительном порядке, если лицо поддерживает государства-агрессоры и тем самым представляет угрозу для Литвы, региона и для безопасности союзников", — говорится в пояснительной записке к документу.

Издание отмечает, что о необходимости изменений в закон заговорили, когда фигуристка Маргарита Дробязко, получившая литовское гражданство в исключительном порядке, с мужем Повиласом Ванагасом, приняла участие в шоу, организованном супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой.

Напомним, Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество поступить также и добиваться ответственности за эти преступления.

Ранее Сейм Литвы принял резолюцию о признании РФ государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.