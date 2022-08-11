В Литві планують позбавляти громадянства за підтримку війни Росії проти України

У Литві підготували проєкт поправок до закону про громадянство, який передбачає введення можливості для позбавлення паспорта Литви за підтримку російської агресії іноземних громадян, які отримали його у винятковому порядку.

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Про це повідомляє Delfi.

Згідно з поправками громадянство забиратимуть у тих, хто своїми діями загрожує безпеці та інтересам Литви або підтримує державу, яка загрожує Литві, її союзникам або іншим країнам.

Як зазначається, поправки були ініційовані з урахуванням війни РФ проти України, а також загрози Литві та всьому регіону. Підкреслюється, що нинішня норма закону, в якій перераховуються причини для позбавлення громадянства, не відповідають нинішній геополітичній ситуації.

"Існує шість випадків втрати громадянства у Литві, але серед них немає такого, який створив би механізм втрати громадянства після його набуття у винятковому порядку, якщо особа підтримує держави-агресори і тим самим становить загрозу для Литви, регіону і для безпеки союзників", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Видання зазначає, що про необхідність змін до закону заговорили, коли фігуристка Маргарита Дробязко, яка отримала литовське громадянство у винятковому порядку, з чоловіком Повіласом Ванагасом, взяла участь у шоу, організованому дружиною речника президента РФ Дмитра Пєскова Тетяною Навкою.

Зазначимо, Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу та закликав міжнародне співтовариство вчинити також та домагатися відповідальності за ці злочини.

Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм.