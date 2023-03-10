В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте: враг продолжает наступление

Российские оккупационные войска продолжают наступление и не оставляют попыток прорвать оборону Бахмута.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск", - отметила она.

По ее словам, украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщила, что российская пропагандистская машина запустила очередную информационную атаку касательно одной из самых горячих точек фронта - Бахмута. Хотят посеять недоверие к военному руководству Украины.