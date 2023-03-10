У Міноборони розповіли про ситуацію у Бахмуті: ворог продовжує наступ

Російські окупаційні війська продовжують наступ та не полишають спроб прорвати оборону Бахмута.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ", - зазначила вона.

За її словами, українські військові роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомила, що російська пропагандистська машина запустила чергову інформаційну атаку щодо однієї з найгарячіших точок фронту - Бахмута. Хочуть посіяти недовіру до військового керівництва України.