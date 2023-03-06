В Минобороны сообщили, на чем РФ сосредоточила информационное оружие против Украины

Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, первая цель ориентирована на западного потребителя информации, а вторая – на украинского.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопрос: "какая цель распространения такой информации", - отметила Маляр.

Она добавила, что направления информационных атак обусловлены тем, что "оружие и люди, которые его применяют, – это то, чего враг больше всего боится".

Напомним, что недавно Анна Маляр сообщила об активизации вражеской информационной кампании касательно Бахмута Донецкой области. Тогда она отметила, что враг стремится деморализовать украинское общество и военных.