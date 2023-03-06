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У Міноборони повідомили, на чому РФ зосередила інформаційну зброю проти України
Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, а друга – на українського
"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та задавати собі питання: "яка мета поширення такої інформації", – зазначила Маляр.
Вона додала, що напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, – це те, чого ворог найбільше боїться".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр повідомила про активізацію ворожої інформаційної кампанії щодо Бахмута Донецької області. Тоді вона зауважила, що ворог прагне деморалізувати українське суспільство та військових.