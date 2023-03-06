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У Міноборони повідомили, на чому РФ зосередила інформаційну зброю проти України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: пресслужба відомства
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: пресслужба відомства

Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, а друга – на українського

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та задавати собі питання: "яка мета поширення такої інформації", – зазначила Маляр.

Вона додала, що напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, – це те, чого ворог найбільше боїться".

Нагадаємо, що нещодавно Ганна Маляр повідомила про активізацію ворожої інформаційної кампанії щодо Бахмута Донецької області. Тоді вона зауважила, що ворог прагне деморалізувати українське суспільство та військових.