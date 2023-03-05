У Міноборони України назвали причину, чому росіяни відмовляються йти у наступ

Командування російських окупаційних військ намагається приховати дані про втрати в Україні. Проте окупанти розуміють масштаби втрат і відмовляються йти в наступ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її даними, медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками.

"Разом з тим інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника. Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування", - зазначила Маляр.

Вона додала, що така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.

"У зв’язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія, ймовірно, наприкінці травня 2022 року почала вичерпувати боєздатні сили, але президент країни-агресорки Володимир Путін намагався уникнути примусового призову.