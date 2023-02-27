В ISW розповіли про намагання Путіна уникнути мобілізації в Росії торік

Росія, ймовірно, наприкінці травня 2022 року почала вичерпувати боєздатні сили, але президент країни-агресорки Володимир Путін намагався уникнути примусового призову. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, про нестачу живої сили в росіян наприкінці весни 2022 року свідчили відступ окупантів на Харківщині й припинення їхнього наступу на лінії Ізюм-Слов'янськ на користь зосередження на лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ. А нездатність військ РФ продовжувати наступ як на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, так і на Слов’янськ відображала серйозні обмеження російської бойової потужності.

Однак Путін відхилив пораду російських військових щодо примусового призову резервістів через непопулярність такого кроку, відсутність інформаційних умов для цього, а також, можливо, через його зростаючу недовіру до Міноборони РФ.

Натомість Путін вирішив подвоїти існуючі зусилля з вербування добровольців і наказав створити нові добровольчі формування, скасувавши верхні вікові обмеження для контрактної служби 28 травня 2022 року, щоб розширити пул добровольців.

Також президент РФ усунув від громадськості начальника російського Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, через що були припущення, що їх обох було звільнено або понижено в посаді.

Крім того, Кремль налагодив взаємодію з російськими ультранаціоналістичними військовими блогерами, які очолили кампанію добровільного вербування. А російському Міноборони було наказано сформувати власні регіональні добровольчі батальйони, а не проводити призов у запас.

Однак масштабний контрнаступ ЗСУ на Харківщині з 6 по 11 вересня, ймовірно, шокував Путіна. Він зрозумів, що потрібно було віддати наказ про призов, й 21 вересня оголосив часткову мобілізацію.

Нагадаємо, що останнім часом зʼявляється інформація про підготовку РФ до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, російська пропаганда намагається пояснити жителям Росії, чому вони мають мовчки йти на забій.

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що в Росії проводять заходи щодо забезпечення мобілізації студентів. Для цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які допомагатимуть військкоматам щодо вручення повісток тим, хто навчається на очній формі.