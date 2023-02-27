В ISW рассказали о попытках Путина избежать мобилизации в России в прошлом году

Россия, вероятно, в конце мая 2022 года начала исчерпывать боеспособные силы, но президент страны-агрессора Владимир Путин пытался избежать принудительного призыва. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, о нехватке живой силы у россиян в конце весны 2022 года свидетельствовали отступление окупантов в Харьковской области и прекращение их наступления на линии Изюм-Славянск в пользу сосредоточения на линии Северодонецк-Лисичанск. А неспособность войск РФ продолжать наступление как на Северодонецк и Лисичанск, так и на Славянск отображала серьезные ограничения российской боевой мощи.

Однако Путин отклонил совет российских военных относительно принудительного призыва резервистов из-за непопулярности такого шага, отсутствия информационных условий для этого, а также, возможно, из-за его растущего недоверия к Минобороны РФ.

Вместо этого Путин решил удвоить существующие усилия по вербовке добровольцев и приказал создать новые добровольческие формирования, отменив верхние возрастные ограничения для контрактной службы 28 мая 2022 года, чтобы расширить пул добровольцев.

Также президент РФ отстранил от общественности начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, из-за чего были предположения, что они были уволены или понижены в должности.

Кроме того, Кремль наладил взаимодействие с российскими ультранационалистическими военными блоггерами, которые возглавили кампанию добровольной вербовки. А российскому Минобороны приказано было сформировать собственные региональные добровольческие батальоны, а не проводить призыв в запас.

Однако масштабное контрнаступление ВСУ в Харьковской области с 6 по 11 сентября, вероятно, шокировало Путина. Он понял, что нужно было отдать приказ о призыве, и 21 сентября объявил частичную мобилизацию.

Напомним, что в последнее время появляется информация о подготовке РФ к новой волне мобилизации. По данным украинской разведки, российская пропаганда пытается объяснить жителям России, почему они должны молча идти на убой.

Также Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России проводятся мероприятия по обеспечению мобилизации студентов. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам по вручению повесток тем, кто учится на очной форме.