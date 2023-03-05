В Минобороны Украины назвали причину, почему россияне отказываются идти в наступление

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупанты понимают масштабы потерь и отказываются идти в наступление.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее данным, медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

"Вместе с тем информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования", - отметила Маляр.

Она добавила, что подобная тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.

"В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий", - добавила заместитель министра.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия, вероятно, в конце мая 2022 года начала исчерпывать боеспособные силы, но президент страны-агрессора Владимир Путин пытался избежать принудительного призыва.