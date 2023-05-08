В Николаеве демонтирован памятник имперскому деятелю

В Николаеве демонтировали памятник деятелю Российской империи, фавориту императрицы Екатерины II – князю Григорию Потемкину.

Об этом сообщает "Укринформ".

Бюст Потемкина находился на территории местного яхт-клуба с 2009 года, сейчас осталась табличка с надписью, а на месте бюста на цоколе стоит растение в горшке.

Памятник князю был снят утром 8 мая сотрудниками коммунальных служб.

Отметим, что в октябре 2022 года в Херсоне назначенная Россией так называемая "власть" вывезла из Екатерининского собора останки Потемкина и демонтировала его памятник.

Напомним, что в декабре был демонтирован памятник Екатерине II на одноименной площади в центре Одессы. Центральная фигура памятника - скульптура Екатерины II, а в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.