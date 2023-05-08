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У Миколаєві демонтовано пам'ятник імперському діячеві

потьомкін
Фото: Вікіпедія

У Миколаєві демонтували пам'ятник діячу Російської імперії, фавориту імператриці Катерини II - князю Григорію Потьомкіну.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Погруддя Потьомкіна перебувало на території місцевого яхт-клубу з 2009 року, зараз залишилася табличка з написом, а на місці бюста на цоколі стоїть рослина в горщику.

Пам'ятник князю зняли вранці 8 травня співробітники комунальних служб.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року в Херсоні призначена Росією так звана "влада" вивезла з Катерининського собору останки Потьомкіна і демонтувала його памʼятник.

Нагадаємо, що у грудні було демонтовано пам'ятник Катерині ІІ на однойменній площі в центрі Одеси. Центральною фігурою пам'ятника є скульптура Катерини II, а в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Автор:
Михайло Шилін