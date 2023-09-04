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В ООН заявили, что не нашли доказательств геноцида в Украине
Международная комиссия ООН, осуществляющая расследование нарушений в Украине, на данном этапе не имеет достаточных доказательств для принятия заключения о наличии геноцида в стране.
Об этом заявил глава независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе, во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Радио Свобода".
Он также отметил, что пока недостаточно материалов, отвечающих требованиям Конвенции о геноциде для установления такого статуса.
"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. (…) Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим", – отметил Мёсе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако он подчеркнул, что расследование в Украине продолжится. По его словам, ранее комиссия уже указывала на определенные заявления, появившиеся в российских СМИ и, возможно, относящиеся к вопросу подстрекательства к геноциду.
Мёсе подчеркнул, что эта линия расследования остается актуальной и ООН будет ее тщательно изучать, поскольку этот вопрос нельзя отделять от других аспектов исследований.
Напомним, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.