В ООН заявили, що не знайшли доказів геноциду в Україні

Міжнародна комісія ООН, що здійснює розслідування порушень в Україні, на даному етапі не має достатніх доказів для прийняття висновку про наявність геноциду в країні.

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Про це заявив голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе, під час прес-конференції у Києві, повідомляє "Радіо Свобода".

Він також зауважив, що наразі недостатньо матеріалів, які б відповідали вимогам Конвенції про геноцид для встановлення такого статусу.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. (…) Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним", – зазначив Мьосе.

Проте, він підкреслив, що розслідування в Україні продовжиться. За його словами, раніше комісія вже вказувала на певні заяви, які з'явилися в російських ЗМІ і, можливо, мають стосунок до питання підбурювання до геноциду.

Мосье наголосив, що ця лінія розслідування залишається актуальною, і ООН буде її ретельно вивчати, оскільки це питання не можна відокремлювати від інших аспектів досліджень.

Зауважимо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.