США нададуть Гаазькому суду докази військових злочинів Росії на території України

Президент Байден наказав уряду США поділитися доказами російських військових злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Цей крок свідчить про серйозні зміни в американській політиці. Він поклав край опору з боку чиновників Пентагону, які боялися створення прецеденту, який міг би прокласти шлях для судового переслідування військ США.

Про це пише New York Times.

Зазначається, що американські спецслужби зібрали інформацію, включно з деталями про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території. Вони вже поділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від цього з Гаагою.

У грудні Конгрес пом’якшив обмеження, які забороняли надавати допомогу суду для розслідування російських злочинів, а адміністрація Байдена висловила підтримку суду.

Однак за лаштунками точилася запекла внутрішня дискусія щодо того, чи ділитися розвідданими, які проливають світло на дії російських чиновників. У той час як Міністерство юстиції та Державний департаменти підтримали це, Пентагон опирався такому кроку, пише NYT.

Видання пише, Білий дім ще офіційно не оголосив про зміну політики або допомогу, яку він тепер надаватиме, але він почав сповіщати членів Конгресу про обговорення даного питання.

Джон Беллінджер, колишній головний юрист Ради національної безпеки та Державного департаменту під час адміністрації Джорджа Буша, який виступав за надання доказів суду, підтримав це рішення.

"Дуже погано, що вони не оголошують про це публічно, тому що це правильно", - сказав він.

Сенатор Боб Менендес, демократ від Нью-Джерсі та голова Комітету з міжнародних відносин, закликав адміністрацію співпрацювати з судом

Оскільки Міжнародний кримінальний суд був створений угодою 1998 року для розслідування військових злочинів, геноциду та злочинів проти людства, адміністрації обох сторін ставилися до нього з насторогою, а часом і вороже. Але вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року допомогло розморозити ці відносини.

Зауважимо, поонад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії, Канади, Ірландії.

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