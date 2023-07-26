США предоставят Гаагскому суду доказательства военных преступлений России на территории Украины

Президент Байден отдал приказ правительству США поделиться доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге. Этот шаг свидетельствует о серьезных переменах в американской политике. Он положил конец сопротивлению со стороны чиновников Пентагона, опасавшихся создания прецедента, который мог бы проложить путь для судебного преследования войск США.

Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже поделились некоторыми из доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от этого с Гаагой.

В декабре Конгресс смягчил ограничения, запрещавшие оказывать помощь суду для расследования российских преступлений, а администрация Байдена выразила поддержку суду.

Однако за кулисами шла ожесточенная внутренняя дискуссия относительно того, делиться ли разведданными, которые проливают свет на действия российских чиновников. В то время как Министерство юстиции и Государственный департаменты поддержали это, Пентагон сопротивлялся такому шагу, пишет NYT.

Белый дом еще официально не объявил об изменении политики или помощи, которую он теперь будет оказывать, но он начал извещать членов Конгресса об обсуждении данного вопроса.

Джон Беллинджер, бывший главный юрист Совета национальной безопасности и Государственного департамента во время администрации Джорджа Буша, выступавший за предоставление доказательств суду, поддержал это решение.

"Очень плохо, что они не объявляют об этом публично, потому что это правильно", – сказал он.

Сенатор Боб Менендес, демократ от Нью-Джерси и глава Комитета по международным отношениям, призвал администрацию сотрудничать с судом

Поскольку Международный уголовный суд был создан соглашением 1998 года для расследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечества, администрации обеих сторон относились к нему с настороженностью, а порой и враждебно. Но вторжение России в Украину в начале 2022 помогло разморозить эти отношения.

Заметим, более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают нарушение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Ирландии.

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