В ОП назвали три возможных варианта завершения войны

В Офисе президента озвучили три возможных варианта завершения войны. Это победа Украины, поражение или ни то, ни другое – вероятный "Минск-3".

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Есть только три варианта конца войны. Первый: мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию", - сказал он.

По словам Подоляка, параллельно с этим будет зон демилитаризации с Российской Федерацией, Россия будет лишена ракет определенной дальности, а также будет контролироваться ядерный арсенал России.

Вторым вариантом, по словам Подоляка, является проигрыш Украины.

"И тогда мы будем постепенно умирать. Год, три, пять, шесть…", - сказал он.

Третьим возможным вариантом завершения этой кровавой войны Подоляк назвал некий "Минск-3", который рано или поздно тоже приведет к уничтожению Украины.

"Есть третий вариант – посередине: мы не проиграли, но есть линия разграничения – "Минск-3". Это значит, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь, но это будет означать, что государственности не существует", - сказал советник руководителя ОП.

По его мнению, любые другие варианты - это лишь попытки найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят "что-то продолжить".

"У нас с вами варианты очень простые - выиграть или проиграть", - считает Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что необходимо постепенно продвигаться вперед в процессе деоккупации страны, поскольку в противном случае это грозит подталкиванием Украины со стороны других государств к заключению договоренностей с Россией, чтобы и смогла использовать время и восстановить утраченные силы для нового наступления.

Зеленский также заявил, что победой в этой войне для украинцев будет возвращение всех украинских территорий, освобождение из российского плена украинских граждан и похищенных Россией детей, возвращение украинцев из-за границы, а также привлечение России к ответственности за совершенные в Украине преступления.