В ОП назвали три можливі варіанти завершення війни

В Офісі президента озвучили три можливі варіанти завершення війни. Це перемога України, поразка або ні те, ні інше - ймовірний "Мінськ-3".

Про розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Є тільки три варіанти кінця війни. Перший: ми виграли і таким чином є держава Україна, яка буде домінувати в регіоні в повному обсязі і відповідно мати дуже чіткі партнерські відносини. Зможе модернізувати армію і мати ефективну армію", - сказав він.

За словами Подоляка, паралельно з цим буде зона демілітаризації з Російською Федерацією, Росія буде позбавлена ракет певної дальності, а також буде контролюватися ядерний арсенал Росії.

Другим варіантом, за словами Подоляка є програш України.

"І тоді ми поступово вмиратимемо. Рік, три, п’ять, шість…", - сказав він.

Третім можливим варіантом завершення цієї кривавої війни Подоляк назвав такий собі "Мінськ-3", який рано чи пізно теж призведе до знищення України.

"Є третій варіант - посередині: ми не програли, але є лінія розмежування - "Мінськ-3". Це означає, що ви просто будете вмирати дуже повільно. Будуть підключати вам апарат, який буде підтримувати ваше життя, але це буде означати, що державності не існує", - сказав радник керівника ОП.

На його думку, будь які інші варіанти - це лише спроби знайти якісь альтернативні елементи, які дозволять "щось десь продовжити".

"У нас із вами варіанти дуже прості - виграти або програти", - вважає Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідно поступового просуватися вперед у процесі деокупації країни, оскільки в іншому випадку це загрожує підштовхуванням України з боку інших держав до заключення домовленостей з Росією, аби та змогла використати час та поновити втрачені сили для нового наступу.

Зеленський також заявив, що перемогою у цій війні для українців буде повернення всіх українських територій, звільнення з російського полону українських громадян та викрадених Росією дітей, повернення українців з-за кордону, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.