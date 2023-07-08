Подоляк назвав, що може пришвидшити процеси розпаду політичної системи в РФ

Ще дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір країни-агресора. Після цього там почнуться перехоплення влади на різних рівнях.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Росія йде тим шляхом, по якому має йти історично. Для цього треба пришвидшити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях", - зазначив він.

За його словами, процеси розпаду політичної системи в Росії уже почалися і вони очевидні.

"На сьогодні немає консенсусу російських еліт - як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити та хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого Путіна", - наголосив радник керівника ОП.

Подоляк назвав три дії, завдяки яким можуть пришвидшитися ці процеси:

активні та ефективні дії Збройних сил України,

конкретні політичні заяви та дії партнерів,

суттєве обмеження будь-якого спілкування й участі Росії у міжнародних інституціях.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що РФ стоїть на межі громадянської війни, і для посилення внутрішнього конфлікту потрібна "маленька внутрішня справа".

Невдалий заколот ПВК "Вагнер" в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом". Сам Пригожин виїхав у Білорусь.

Що стосується бойовиків ПВК, то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для "вагнерівців" у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.