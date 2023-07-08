Подоляк назвал, что может ускорить процессы распада политической системы в РФ

Еще два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство страны-агрессора. После этого там начнутся перехваты власти на разных уровнях.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Россия идет тем путем, по которому должна идти исторически. Для этого надо ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - отметил он.

По его словам, процессы распада политической системы в России уже начались, и они очевидны.

"На сегодня нет консенсуса российских элит - как они хотят лично сохранить свое физическое существование, что для этого надо сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк назвал три действия, благодаря которым могут ускориться эти процессы:

активные и эффективные действия Вооруженных сил Украины,

конкретные политические заявления и действия партнеров,

существенное ограничение любого общения и участия России в международных институциях.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ стоит на грани гражданской войны и для усиления внутреннего конфликта нужно "маленькое внутреннее дело".

Неудачный мятеж ЧВК "Вагнер" в РФ

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану". Сам Пригожин уехал в Белоруссию.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.