Зеленский допустил марш Кадырова на Кремль

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае проведения нового марша на Москву определенных российских силовых структур, которые вышли бы из-под подчинения центральным властям, в частности, например, верных главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, остальные силовики не смогут и не захотят этому противостоять. Об этом он заявил в ходе визита в Болгарию на встрече с представителями политических кругов, общественности и СМИ.

"Мы уничтожили в боях всю, я подчеркиваю: всю наиболее боеспособную часть российской армии. Путин теперь вынужден унижаться перед таким режимам, как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора Украины", - указал глава украинского государства.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия, претендовавшая быть второй армией в мире, теперь "ищет помощи у изгнанников", а глава России Владимир Путин стал уже настолько слабым, что не способен защитить даже российские области "от своих же боевиков".

"И если однажды кто-то вроде Пригожина или, например, Кадырова, пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться. [Ведь] все остатки российских боеспособных сил - в оккупированных регионах нашей страны, а те, кто должен гарантировать безопасность этому режимуа в России, не имеют мотивации реально биться за слабого и неадекватного царя", - отметил президент.

Он добавил, что в такой ситуации чем больше оружия и амуниции получит Украина и чем современнее она будет, тем четче будут "контуры нашей победы", выразив при этом благодарность самой Болгарии за оборонное сотрудничество.

"Чем больше будет нашего политического единства, в частности в сфере европейской и евроатлантической интеграции, тем больше будет сыпаться окружение российского диктатора и тем слабее будет он. Ни одна из его амбиций не оправдалась, и мы должны подтверждать на каждом из этапов нашего пути, что амбиции российского режима так и не оправдаются", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен доказать, что "у российских режимов, какими бы они ни были" больше не будет права вето на свободный выбор нациями Европы своего будущего.

Отметим также, что в опубликованном ранее в четверг интервью начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ стоит на грани гражданской войны и для усиления внутреннего конфликта нужно "маленькое внутреннее дело".