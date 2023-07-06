Зеленський допустив марш Кадирова на Кремль

Президент Володимир Зеленський вважає, що у випадку проведення нового маршу на Москву певних російських силових структур, які б вийшли з-під підпорядкування центральній владі, зокрема, наприклад, вірних голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову, решта силовиків не зможуть і не схочуть цьому протистояти. Про це він заявив під час візиту до Болгарії на зустрічі з представниками політичних кіл, громадськості та 3МІ.

"Ми знищили в боях всю, я підкреслюю: всю найбільш боєздатну частину російської армії. Путін тепер змушений принижуватися перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору України", - вказав глава української держави.

Зеленський звернув увагу на те, що Росія, яка претендувала бути другою армією в світі, тепер "шукає допомоги у вигнанців", а очільник Росії Володимир Путін став вже настільки слабким, що не здатен захистити навіть російські області "від своїх же бойовиків".

"І якщо одного дня хтось накшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова, пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися. [Бо] всі залишки російських боєздатних сил - в окупованих регіонах нашої країни, а ті, хто мав би гарантувати безпеку цьому режиму в Росії, не має мотивації реально битися за слабкого і неадекватного царя", - зазначив президент.

Він додав, що в такій ситуації чим більше зброї та амуніції отримає Україна та чим сучаснішою вона буде, тим більш чіткими будуть "контури нашої перемоги", висловивши при цьому подяку самій Болгарії за оборонну співпрацю.

"Чим більше буде нашої політичної єдності, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, тим більше буде сипатися оточення російського диктатора і тим слабшим буде він. Жодна з його амбіцій не справдилася, і ми маємо підтверджувати на кожному з етапів нашого шляху, що амбіції російського режиму так і не справдяться", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі має довести, що "у російських режимів, якими б вони не були" більше не буде права вето на вільний вибір націями Європи свого майбутнього.

Зазначимо також, що в опублікованому раніше у четвер інтерв'ю начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що РФ стоїть на межі громадянської війни, і для посилення внутрішнього конфлікту потрібна "маленька внутрішня справа".