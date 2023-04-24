В ОП отреагировали на "конспирологическую сенсацию" о намерениях Украины нанести удары по Москве

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что публикации в западных СМИ, в которых со ссылкой на анонимные источники заявляется о планах Украины нанести удары по российской территории, призваны сформировать общественное мнение о ее инфантилизме, что не соответствует действительности. Об этом он написал в своем Twitter.

"В очередной раз видим странную медиа-сенсацию... "На годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отказали", – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и без логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что?", - написал представитель ОП.

Он выразил непонимание, в частности, того, какую задачу решила бы такая одноразовая акция, и задался вопросом, изменила ли бы она ход войны, "заставила ли бы россиян бежать" и отменила ли бы потребность Украины в оружии.

"Так вот, подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является глупой, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно ли это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути", - считает Подоляк.

По его словам, Украина "все видит вообще иначе", поскольку подходит к войне "с железной математической логикой", согласно которой дальнобойные ракеты нужны ей для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, а разные виды авиации – для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений .

"Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и гибнут люди?" – добавил советник руководителя ОП.

Напомним, что ранее в понедельник издание The Washington Post сообщило, что украинская военная разведка якобы готовила атаки на Москву к годовщине полномасштабной войны 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США.