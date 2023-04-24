В ОП відреагували на "конспірологічну сенсацію" про наміри України вдарити по Москві

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що публікації у західних ЗМІ, в яких з посиланням на анонімні джерела заявляється про плани України завдати ударів по російській території, покликані сформувати суспільну думку про її інфантилізм, що не відповідає дійсності. Про це він написав у своєму Twitter.

"Вчергове бачимо дивну медіасенсацію... "На річницю війни Україна планувала завдати удари по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили", – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що?", - написав представник ОП.

Він висловив нерозуміння, зокрема, того, яку задачу вирішила б така одноразова акція, та задався питанням, чи змінила б вона хід війни, чи "змусила б росіян втікати" та чи скасувала б потребу України у зброї.

"Так-от, подібні публікації з обовʼязковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання. Але це не змінює суті", - вважає Подоляк.

За його словами, Україна "все бачить взагалі інакше", оскільки підходить до війни "із залізною математичною логікою", згідно якої далекобійні ракети потрібні їй для знищення російської логістики на окупованих територіях, а різні види авіації - для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд.

"Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?" - додав радник очільника ОП.

Нагадаємо, що раніше у понеділок видання The Washington Post повідомило, що українська військова розвідка нібито готувала атаки на Москву до річниці повномасштабної війни 24 лютого, але відмовилася від цього на прохання США.